بالوثائق: الخطوط الجوية العراقية تلوح بـ”اجراءات قانونية” ضد وكلائها في 11 دولة.. لاستعادة ديون تفوق الـ2 مليار دولار

2020/10/16 | 12:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اظهرت وثائق ومخاطبات من شركة الخطوط الجوية العراقية، وجود أموال للشركة بذمة وكلاء لها في 11 دولة ومكانًا حول العالم تفوق الـ2 مليار دولار.

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها “يس عراق”، فإن “الخطوط الجوية العراقية خاطبت وكلاءها في 11 دولة حول العالم مطالبة اياهم بتسديد الديون التي بذمتهم، والتي تصل إلى أكثر من 2 مليار دولار.

وحملت الوثيقة المؤرخة 10 تشرين الاول الجاري مهلة للتسديد خلال 10 أيام فقط من تاريخ اصدار الوثيقة، ملوحة باجراءات قانونية في حال عدم التسديد.

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