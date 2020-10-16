الفيلم الكوري (شّعر) قصيدة سينمائية مترف بالجمال ، وتأمل بالحياة والموت ... - علي المسعود

2020/10/16 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود الفيلم الكوري (شّعر) قصيدة سينمائية مترف بالجمال ، وتـأمل بالحياة والموت ..



Film - Poetry علي المسعود لا يستطيع أي شخص أن يكتب قصيدة بمجرد محبته لهذا الأمر أو لهوايته ، فكتابة الشعر ليس بالأمر السهل الذي يتمكن منه أي شخص ، بل هي موهبة تولد مع الإنسان منذ الصغر ، ويمكن تنميتها وتطويرها ، وتحتاج كتابة القصائد بمقومات الكتابة الشعرية وأصول كتابتها .



الفيلم الكوري الجنوبي (شعر ......





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