الشرطة تنفي اغتيال أحد منتسبيها في ميسان: عمه أطلق عليه النار!

2020/10/16 | 12:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت، الجمعة، اغتيال أحد منتسبيها، مؤكدة مقتله على يد عمه.



وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 تشرين الاول 2020)، "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية في اطلاع الرأي العام حول ضرورة توخي الدقة في تناقل الأخبار وعدم الانجرار خلف الشائعات وافتعال الفتنة وإثارة القلق بين صفوف المواطنين، ننفي وبشكل قاطع ما أشيع وتناقلته بعض وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض احد منتسبي الشرطة إلى حادث اغتيال أو سطو مسلح لا صحة ولا أساس لوجوده".

وأضاف البيان، أن ماحدث هو "مشاجرة وخلافات عائلية بين أحد المنتسبين أثناء تمتعه بالاستراحة من الدوام الرسمي وطرف آخر من عائلته (عمه)، حيث أقدم الأخير على إطلاق نار باتجاه الطرف الأول والذي وافاه الآجل إثر إطلاق النار، وتم تشكيل فريق أمني من مديرية الشرطة للبحث والتحري والذي توصل بوقت قياسي إلى الجاني".

ودعا البيان، المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والانخداع بهذه الأساليب الرخيصة التي تحاول نشر الاشاعات المغرضة واعتماد المصادر الحقيقية المعروفة والمعلن عنها"، كما دعا إلى "استقاء المعلومات عبر صفحة مديرية الشرطة على فيسبوك باعتبارها المصدر الموثوق بالإضافة الى التواصل مع قسم العلاقات والإعلام في شرطة ميسان".

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