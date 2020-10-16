الصين تهدد كندا:

2020/10/16 | 12:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر دبلوماسي صيني بارز كندا من استضافة متظاهرين مؤيدين للديموقراطية في هونغ كونغ على أراضيها، موضحا أنه قد تكون هناك عواقب على "صحة وسلامة" الكنديين الذين يعيشون في هذه المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم ذاتي نظريا.

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