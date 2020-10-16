محلل سياسي: القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق

2020/10/16 | 12:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محلل ومراقب في الشأن السياسي، ان تواجد الأمريكي في العراق ضروري في الوقت الحالي لمحاربة الارهاب، مؤكدا ان القوات الامريكية لن تنسحب من العراق أياً كان السبب.

وقال المحلل السياسي علي البيدر في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الجمعة: ان الهدنة بين الحكومة الاتحادية وبعض "الفصائل المسلحة" لن تدوم طويلا.

واضاف البيدر: ان تواجد القوات الأميركية في العراق ضروري في المرحلة الحالية لمحاربة الإرهاب وتدريب القوات الأمنية العراقية، مشيرا الى انه من الضروري على الحكومة الاتحادية إعداد خطة أمنية محكمة لمنع تكرار الهجمات على البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف.

واشار الى، ان هناك جهات تحاول نشر الفوضى الأمنية في العراق عبر استهداف البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف، مؤكدا ان القوات الأميركية لن تنسحب من العراق مهما كانت الاسباب.

وتابع المحلل السياسي، ان الحكومة الاتحادية نجحت في إقناع الولايات المتحدة بقدرتها على توفير الحماية للسفارة الأمريكية في بغداد، وجميع البعثات الدبلوماسية.

PUKmedia خاص‌

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