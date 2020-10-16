السلطة الفلسطينية تدعو الفصائل لعدم التشويش على مسار المصالحة

2020/10/16 | 12:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /مراد سامي-رام الله/..لازلت المفاوضات مستمرة بين قطبي المقاومة الفلسطينية فتح و حماس، فبعد سلسلة من اللقاءات الماراثونية اخرها الاجتماع الذي عقده جبريل الرجوب امين سر منظمة التحرير ووفد مصاحب له بصالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في تركيا اتفقت الحركتان على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون ستة أشهر يحق فيها لكل […]

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