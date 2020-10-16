شرطة ميسان تروي حكاية بديلة للمتداولة في مواقع التواصل بشأن مقتل احد منتسبيها

2020/10/16 | 12:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت مديرية شرطة ميسان، الجمعة، ما تناقلته بعض وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي بتعرض احد منتسبيها من الشرطة إلى حادث إغتيال، فيما نشرت تفاصيل الحادثة، مؤكدة فيها ان الجناية حصلت نتيجة خلاف عائلي.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (16 تشرين الاول 2020)، إنه "انطلاقا من المسؤولية الوطنية في اطلاع الرأي العام حول ضرورة توخي الدقة في تناقل الأخبار وعدم الانجرار خلف الشائعات و افتعال الفتنة وإثارة القلق بين صفوف المواطنين".

وأضافت: "نفت مديرية شرطة المحافظة وبشكل قاطع ما أشيع وتناقلته بعض وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي بتعرض احد منتسبيها من الشرطة إلى حادث إغتيال أو سطو مسلح لا صحة ولا أساس لوجوده".

وتابع البيان، أن "مديرية الشرطة تود أن تبين انه نتيجة مشاجرة وخلافات عائلية بين أحد المنتسبين أثناء تمتعه بالاستراحة من الدوام الرسمي وطرف آخر من عائلته (عمه) أقدم الأخير على إطلاق نار بإتجاه الطرف الأول والذي وافاه الآجل إثر إطلاق النار".

وأشارت المديرية بحسب بيانها إلى أنه "تم تشكيل فريق أمني من مديرية الشرطة للبحث والتحري والذي توصل بوقت قياسي إلى الجاني".

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