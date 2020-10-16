2020/10/16 | 12:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- في ظل المنافسة المستمرة بين شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاق هواتف الأندرويد وشركة آبل الأمريكية منتجة هواتف آيفون ، قامت سامسونج بنشر إعلان على صفتحها الرسمية على موقعي فيسبوك وتويتر تسخر فيه من هواتف آيفون 12، وتبرز فيه مميزات هواتفها Samsung Galaxy Note 20 التى تتميز بعدد من الإمكانات الكبيرة .وبحسب موقع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : بعد إعلان ايفون عن جهازها دون شاحن او سماعات.. سامسونج ترد باستهزاء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد : بعد إعلان ايفون عن جهازها دون شاحن او سماعات.. سامسونج ترد باستهزاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).