الحشد: اصطدنا 26 هدف مهم لخلايا داعش في 9 مدن بديالى

2020/10/16 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق الحسيني

المعلومة/ ديالىكشف الحشد الشعبي، الجمعة، عن اصطياد 26 هدف مهم لخلايا داعش النائمة في 9 مدن بديالى خلال العام الجاري.وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” استخبارات الحشد الشعبي في ديالى كان له دور مميز في المعركة ضد خلايا تنظيم داعش الارهابي من خلال تعقب الخلايا النائمة التي تمثل اهم ادوات التنظيم في استهداف الامن والاستقرار”.واضاف الحسيني،ان” استخبارات الحشد الشعبي بالتنسيق مع التشكيلات الاستخبارية الاخرى نجحت في اصطياد 26 هدف مهم لخلايا داعش النائمة في عمليات نوعية جرت في 9 مدن بديالى خلال العام الجاري لافتا الى ان اغلب من جرى اعتقالهم عناصر ارهابية خطيرة جدا”.واشار الحسيني الى ان” اعتقال الاهداف الداعشية كان له اثر ايجابي في منع وقوع الكثير من الخروقات الامنية التي تستهدف بالاساس المدنيين الابرياء”.،انتهى 25 ف

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