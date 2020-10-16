التطبيعية تؤكد صعوبة إقامة مباريات الدوري بالحضور الجماهيري

2020/10/16 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي لكرة القدم

المعلومة/بغداد ..

اكد رئيس الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اياد بنيان، صعوبة إقامة مباريات الدوري الممتاز بالحضور الجماهيري.

وقال بنيان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مباريات الدوري الممتاز ستقام من غير جمهور تنفيذاً لقرارات خلية الازمة بمنع التجمعات حفاظاً على سلامة الجميع”.

وأوضح بالقول، “الحضور الجماهيري خلال المقبلة سيكون امر صعب للغاية، لكن في حال سمحت السلطات بهذا الامر بالتأكيد ستعود الجماهير تدريجياً”.

تجدر الإشارة الى ان دوري الكرة الممتاز سينطلق في الـ25 من الشهر الجاري.



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