رجل أعمال سوداني ينظم رحلة إلي اسرائيل لكسر الحاجز النفسي وتسريع التطبيع

2020/10/16 | 12:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم-(أ ف ب) – يستعد رجل الأعمال السوداني أبو القاسم برطم لتنظيم رحلة تثير جدلا إلى اسرائيل، تضم أربعين سودانيا من مختلف فئات المجتمع لتعجيل التطبيع بين بلاده والدولة العبرية.في فناء منزله الذي تشبه واجهته البيت الابيض مقر الرئاسة الأميركية، يقول برطم (54 عاما) الذي يعمل في مجالي الزراعة والنقل لوكالة فرانس برس “سيكون […]

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