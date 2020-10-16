إعلان للمرور عن إجازة السوق {لأول مرة}

2020/10/16 | 12:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر في مديرية المرور العامة، عن المباشرة بإصدار إجازة السوق {لأول مرة}.

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