الاتحاد الآسيوي يعلن الدولة المضيفة لنهائي دوري الأبطال

2020/10/16 | 12:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن الدولة المضيفة لنهائي دوري أبطال آسيا 2020.

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