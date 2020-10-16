الاتحاد الآسيوي يعلن الدولة المضيفة لنهائي دوري الأبطال

2020/10/16 | 12:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: اين نيوز} أعلن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن الدولة المضيفة لنهائي دوري أبطال آسيا 2020.واختار الاتحاد الآسيوي اليوم الجمعة دولة قطر لاستضافة نهائي البطولة بعد النجاح الكبير للدولة الخليجية التي ستستضيف المونديال القادم 2022 ، في استضافة العديد من الأحداث السابقة.وأعلن الاتحاد في حسابه الرسمي على الإنترنت: "يؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم استضافة الدوحة، قطر لنهائي دوري أبطال آسيا هذا العام والذي سيقام في التاسع عشر من كانون الأول المقبل".وسيقام النهائي من مباراة واحدة عوضاً عن الذهاب والإياب، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري للعبة الجمعة بالتوافق مع الاتحاد القطري.وأوضح الاتحاد الآسيوي أنّ نجاح قطر اللافت في استضافة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب في الشهر الفائت عقب توقف المسابقة لأشهر إثر انتشار جائحة كورونا أكد مجدداً قدرة هذا البلد الكبيرة على استضافة نهائي أهم حدث على مستوى الأندية في آسيا.وكان فريق نادي بيرسبوليس الإيراني - الذي يلعب في صفوفه نجم المنتخب العراقي بشار رسن- قد تأهل لنهائي دوري آبطال اسيا 2020 فيما ينتظر حسم المتأهل من أندية شرق القارة.

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