2020/10/16 | 12:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة، قبل الكشف عن بيانات اقتصادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار الأمريكي يهبط عالمياً مع ترقب بيانات اقتصادية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار الأمريكي يهبط عالمياً مع ترقب بيانات اقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).