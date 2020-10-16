ثلاثة انهار وصحراء وشرفه؟/1 - عبدالامير الركابي

2020/10/16 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي ثلاثة أنهار وصحراء وشرفة؟/1 الكيانيه الشرق متوسطية: ثلاثة انهار ،هي دجلة والفرات والنيل، وصحراء هي الجزيرة العربية، وشرفة بحرية هي ساحل الشام، هنا في هذه البقعه تشكلت البدايات المجتمعية واكتملت تحوليّا، فاصبحت المجتمعات"مجتمعات"، بالذات واولا في القسم الرافديني حيث الثنائية النهرية والمجتمعية الازدواجية، وهنا وجدت الأنماط المجتمعية الثلاثة: المزدوج الرافديني، واحادي الدولة في النهرية المفردة ......





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