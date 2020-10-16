لا فرق بين إدمان التّدخين، و إدمان الكحول - نادية خلوف

2020/10/16 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف الشخصية المدمنة لها صفات متشابهة وفق علم النفس، لا فرق بين مدمن كحول ، أو سجائر، أو مدمن جنس .أنت مدّخن؟ لا فرق بينك وبين مدمن الكحول ، لن تستطيع العيش دون مجموعة مدخنّة كي يعطي الإدمان مفعوله.



مجموعة تقف في الشّارع على سبيل المثال، تتحدّث بعظمة، تنسى مهامها في الحياة.



أنت مدمن على السجائر ، لا فرق بينك وبين أي مدمن.



ليس أنا من يقول هذا، لكنه العلم.



حتى يكون الإنسان صافي الذهن غير مشوش عليه أن ......





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