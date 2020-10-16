بعد أن بدأ بمختبر واحد مع دخول الفيروس.. كم بلغ عدد مختبرات العراق لفحص كورونا؟

2020/10/16 | 13:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد مختبراتها لفحص الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في تصريح صحفي، إن “مديرية الصحة كان لديها مختبر واحد لفحص فيروس كورونا، في بداية الأزمة بشهر شباط، ولكن الوزارة وتحسباً لازدياد الحالات قامت بافتتاح مختبرات في بغداد وجميع المحافظات، والوصول تدريجياً إلى أكثر من 50 مختبراً”، لافتاً إلى أن “هذه المختبرات ليست جميعها انشاء جديداً ،وإنما البعض منها كان موجوداً في المحافظات وتم تخصيصها لفحص كورونا”.

وكانت وزارة الصحة والبيئة قد افتتحت في وقت سابق عددا من المختبرات الخاصة بكورونا في بغداد والمحافظات فيما افتتحت محافظة النجف الأشرف مختبراً هو الأكبر في العراق، وتم افتتاحه وهو بمواصفات عالية وفنية لمواجهة جائحة كورونا”.

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