بن زايد يعلن تلقي لقاح لفيروس ’كورونا’ وينشر صورة

2020/10/16 | 13:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، الجمعة، تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من دون تحديد المزيد من التفاصيل.



ونشر بن زايد، تغريدة عبر حسابه على "تويتر" وتابعه "ناس" (16 تشرين الاول 2020)، قال فيها إن التطعيم ضد كورونا "طريقنا للعودة للحياة الطبيعية".



وأرفق التغريدة بصورته لحظة تلقيه اللقاح، وهشتاغ #تم_التطعيم.

التطعيم عن كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية #تم_التطعيم pic.twitter.com/nl5uZSs3cI

— عبدالله بن زايد (@ABZayed) October 16, 2020

ووفق ما أفادت به وكالة "الإمارات اليوم" فقد أثبتت التجارب التي أجريت في الإمارات وشارك بها أكثر من 31 ألف متطوع من 125 جنسية، أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية لمكافحة الفيروس.

وكانت الإمارات، أطلقت مطلع الأسبوع المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي يعتمد على الفيروسات الغدية، والذي طوره معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية.

تجدر الإشارة، إلى أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في الإمارات وصل حتى اليوم إلى 111437، فيما تم تسجيل 452 حالة وفاة مرتبطة بالوباء.

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