زيادة الإصابات بفيروس كورونا … تؤثر على اسعار النفط والدولار عالمياً

2020/10/16 | 13:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يعيش العالم اليوم وخصوصاً في قارة أوروبا و امريكا المخاوف بارتفاع إعداد الإصابات بفيروس كورونا.تأتي هذه المخاوف بعد أن أعلنت العديد من الدول الأوروبية مؤخراً اتخاذ تدابير جديدة للتصدي لانتشار الفيروس في أوروبا وتقليل تفشي العدوى بين السكان.وسط تلك المخاوف تأثرت أسعار النفط سلباً بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا في أوروبا […]

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