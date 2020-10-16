التربية تتحدث عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد وعلاقته بـ’’مليونية الاربعينية’’

2020/10/16 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، اليوم الجمعة، عن الموعد المحدد لإعلان بدء العام الدراسي الجديد في جميع محافظات العراق ما عدا إقليم كردستان.

وقال فاروق في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "العام الدراسي الجديد، كان المفروض يبدأ، خلال هذه الأيام، لكن وزارة التربية تشاورت مع وزارة الصحة، وكان هناك رأيا لوزارة الصحة، أنه يمر 14 يوما بعد زيارة ذكرى اربعينية استشهاد الإمام الحسين، بغية معرفة الموقف الوبائي في العراق بسبب الزخم الكبير الذي شهدته الزيارة".

وأضاف، أن "بعد انتهاء 14 يوما ومعرفة الموقف الوبائي، سيتم الاتفاق على إعلان موعد رسمي لبدء العام الدراسي الجديد، مبينا أن وزارة التربية تطرح الالية والمقترحات واللجنة العليا للصحة والسلامة هي من تقرر".





وتوقع مقرر لجنة التربية النيابية، طعمة عبد الله، الأسبوع الماضي، تمديد قرار بدء العام الدراسي الجديد إلى بداية شهر تشرين الثاني المقبل، مبينا أن القرار النهائي يعتمد على الموقف الوبائي.





وقال عبد الله في حديث خص به (بغداد اليوم)، إنه "من المؤمل كان أن يكون يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر موعدا للبت بقرار بدء العام الدراسي الجديد، لكن وزارة الصحة والبيئة طلبت أن يتم تأجيل هذا الملف لما بعد الانتهاء من مراسم زيارة أربعينية الأمام الحسين، لتقيم الموقف الوبائي".





وأضاف أن "لجنته ووزارة التربية يعملان بشكل جدي من أجل إيجاد حل وعدم تفويت العام الدراسي الحالي"، مبينا أن "قرار حسم بدء العام الدراسية متوقع أن يتم الإعلان عنه بداية شهر تشرين الثاني المقبل".

وأعلنت العتبة العباسية، الخميس الماضي (8 تشرين الأول 2020)، ان أعداد زوار الأربعينية بلغت أكثر من 14 مليون و500 ألف زائر خلال 11 يوماً من الزيارة الأربعينية.

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