شركة دواء اسبانية تعلن نجاح عقار مضاد للأورام الخبيثة في علاج كورونا

2020/10/16 | 13:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت شركة إسبانية لإنتاج الأدوية الجمعة أن اختبارها السريري لدوائها المضاد للسرطان المعروف بـ "آبليدين" في علاج مصابين بالِغين بوباء كورونا قد تكلل بالنجاح.

وأوضحت شركة "فارما مار" ، أن الدواء أثبت فعاليته وتحققت فيه شروط السلامة، وأن الشركة تستعد لمباشرة اختبارات المرحلة الثالثة على هذا الدواء في غضون أيام.

وأضافت "فارما مار" بأن الاختبارات سجلت انخفاضا جوهريا في الشحنة الفيروسية والبروتين "سي آر بي" (CRP) لدى المرضى بكوفيد 19 بعد تعاطيهم عقار "آبليدين" وأن 80,7 بالمائة من المرضى تعافوا وغادروا المستشفى قبل اليوم الخامس عشر من دخولها إياه للعلاج مقابل 38,2 بالمائة كانوا أكثر حظا وغادروا المستشفى قبل اليوم الثامن.

وبمجرد صدور هذا الإعلان، ارتفعت أسهم الشركة في التعاملات الصباحية بأسواق المال بنسبة 4,4 بالمائة.

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