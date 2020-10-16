تقلص صيد “اليهودية” بنسبة 80% في ديالى

2020/10/16 | 13:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاكد الخبير في طب الاعشاب بديالى حيدر كوبرا العراقي، الخميس، تقلص صيد احد اشهر الافاعي في المحافظة.وقال االعراقي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اليهودية وهي تسمية لاحد اشهر انواع الافاعي السامة في ديالى تقلصت معدلات اصطيادها بنسبة 80% خلال العام الجاري كونها اصبحت نادرة جدا”.واضاف العراقي وهو صياد ماهر للافاعي،ان” تقلص اليهودية جاء بسبب عمليات صيد واسعة في السنوات الماضية بسبب استخدام الدهن في معالجة الشعر الضعيف كما يروج بان لحمها دواء لمن يعاني من امراض مسرطنة ولكن هذا غير مؤكدا بالاضافة الى ان البعض يستخدمها في السحر الاسود “.واشار العراقي الى ان” دهن الافعي اليهودية بالفعل له تاثي في معالجة الشعر الضعيف خاصة للنساء مؤكدا بان الافاعي الحية تباع باسعار 100 او 200 الف دينار وربما اكثر وهناك طلب عليها في بغداد ومحافظات اخرى”.،انتهى 25 ف

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