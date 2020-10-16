النجف تعلن عدد الزائرين في ذكرى وفاة الرسول {ص}

2020/10/16 | 13:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الأشرف: الفرات نيوز} أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، عدد الزائرين الذين احييوا ذكرى وفاة الرسول {ص} في المدينة.

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