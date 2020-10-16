دراسة للبنتاغون تحسم إحتمالية الإصابة بكورونا في الطائرة

2020/10/16 | 13:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت دراسة صادرة عن وزارة الدفاع الأميركية {البنتاغون}، مؤخرا، أن خطر انتقال فيروس كورونا المستجد على متن رحلات الطيران منخفض جدا، فيما كان استئناف الملاحة الجوية حول العالم قد قوبل بتحفظ ومخاوف صحية

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