2020/10/16 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_جركس ============زرادشت، الشخصية المركزية في كتاب نيتشه الأهم "هكذا تكلّم رزادشت" (كُتِبَ على أربع أجزاء خلال الفترة مابين 1883-1885)، إلا أنّه تمّ تقديم شخصية زرادشت لأول مرة في القسم الختامي للطبعة الأولى من كتاب "العلم المرح" (1882) شذرة 342، وهذا الشذرة تشبه إلى حد كبير افتتاحية كتاب "هكذا تكلّم زرادشت".



((342- لمّا بلغ زرادشت الثلاثين من عمره غادر موطنه الأصلي وبحيرة إيرمي وصعد الجبل.



......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زرادشت و-موت الإله- - إبراهيم جركس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زرادشت و-موت الإله- - إبراهيم جركس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).