2020/10/16 | 13:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية: تمديد الخطة الخاصة بالزيارة لحين اجلاء الزائرين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية: تمديد الخطة الخاصة بالزيارة لحين اجلاء الزائرين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).