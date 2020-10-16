2020/10/16 | 13:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية: تمديد الخطة الخاصة بالزيارة لحين اجلاء الزائرين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية: تمديد الخطة الخاصة بالزيارة لحين اجلاء الزائرين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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