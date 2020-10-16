الكاظمي يشكر الأجهزة الأمنية والجهات الساندة بنجاح خطة زيارة وفاة الرسول {ص}

2020/10/16 | 13:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوجه شكره إلى الأجهزة الأمنية والوزارات والدوائر الخدمية والحكومات المحلية والفعاليات الاجتماعية والتنظيمية التي ساهمت في إنجاح الخطة الخاصة بمراسيم وفاه الرسول (ص)

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