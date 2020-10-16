2020/10/16 | 13:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يشكر الأجهزة الأمنية وكل الجهات التي ساهمت في تأمين زيارة ذكرى وفاة الرسول (ص)) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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