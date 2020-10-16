احباط محالة تهريب 60 كارتون من الادوية الطبية غربي الانبار

2020/10/16 | 13:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن مصدر امني في مديرية الاستخباراتية العسكرية ، الجمعة، عن احباط محاولة تهريب ادوية مخالفة للضوابط بعملية امنية استباقية في المناطق الغربية .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وبقية القطعات العسكرية نفذت عملية امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود منزل في منطقة قضاء الرطبة غربي الانبار، مخبأ فيه ادوية مخالفة للضوابط الكمركية تعود لاحد المخلصين الكمركيين يروم تهريبها لدوافع الاضرار بالاقتصاد الوطني “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية طوقت المنزل المستهدف وتمكنت من العثور على 60 كارتون من الادوية الطبية لعلاج مرض معين كانت معدة للتهريب ، مبينا ان” القوات الامنية اعتقلت المتهم بعملية التهريب فيما تم تسليم الادوية المضبوطة الى الجهات المعنية “.



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