توقعات فرص الأمطار في العراق خلال الأسبوعين المقبلين

2020/10/16 | 13:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اين نيوز} توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، حالة الطقس وفرص الأمطار في البلاد خلال الأسبوعين المقبلين.وقال عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك، ان "الحالة الجويــة والامطار المتوقـع ان تؤثر على البلاد قبل نهاية الشهر الحالي ماتزال غير واضحة حتى الآن بسبب التقلبات في الموسم الانتقالي".وأضاف "حتى الآن يوجد ضعف في الرطوبة المدارية الداعمة وطبيعة نزول الهواء البارد في الطبقات العليا يعتبر سلبي من ناحية الأمطار في انها لن تشمل كافة المدن وهنالك فرص متوقعة للأمطار تتركز شمال العراق للفترة المذكورة".

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