الاقتصاد والاستثمار النيابية: ورقة الكاظمي البيضاء وصلت للبرلمان

2020/10/16 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تسلم مجلس النواب الورقة البيضاء المرسلة من مجلس الوزراء

اللجنة بينت أن الورقة البيضاء الإصلاحية التي أعدها مجلس الوزراء تحتوي على شروط البنك الدولي، وهذه الشروط تكون فيها صرامة مفرطة، وتؤثر في حياة المواطن الذي لا يتحمل أخطاء الحكومات السابقة.

وأضافت أن المواد الإصلاحية في الورقة البيضاء تنفذ على مدى ثلاث سنوات لإصلاح الوضع المالي والاقتصادي في البلاد حيث يعاني العراق حالياً قلة المردودات المالية مع تأخير في عملية صرف رواتب الموظفين، لافتة إلى أن الورقة تتضمن نقاطاً إصلاحية تنفذ على المدى البعيد، ومواد إصلاحية أخرى يجب أن تطبق في جولات التراخيص، والاتفاق النفطي مع أوبك باعتبار أن الوضع الاقتصادي العالمي قد اختلف عن السابق.

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