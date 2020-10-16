سائرون: نجاح ورقة الحكومة الإصلاحية مرهون بتوفير الإيرادات وتقليل النفقات

2020/10/16 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

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علق تحالف سائرون على الورقة الإصلاحية التي قدمتها حكومة الكاظمي لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي للبلد

نواب في التحالف بينوا أن الورقة تتضمن خطوات لمدة ثلاث سنوات، وتوجه لتحسين محاور الاقتصاد العراقي باتجاه قطاع النقل، وتوفير اليد العاملة والخدمات العامة، موضحين أن هذه الأمور تتوقف على مدى استطاعة الحكومة بتوفير الإيرادات وتقليل النفقات، والسيطرة على جميع ورادات الدولة.

وأضافوا، أن تقليل النفقات يمكن أن يحقق شيئاً من الورقة الإصلاحية، من خلال تشغيل اليد العاملة، وتفعيل القطاع الخاص بكل واسع وكبير، الى جانب تحسين قطاع النقل الذي يعاني الكثير من المشاكل، وتوسيع أسطول النقل الجوي، لأن العراق ممر عالمي تجاري مهم.

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