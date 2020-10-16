برلمانيون: ورقة إصلاح الحكومة ممتازة وفيها قراءة حقيقية للوضع المالي الحالي

2020/10/16 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

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أكد برلمانيون أن الورقة الإصلاحية البيضاء التي قدمتها حكومة الكاظمي ستتم مناقشتها بشكل مستفيض في مجلس النواب

وأشاروا الى أنها تمثل قراءة حقيقية للوضع المالي الذي يمر به العراق، وأن الحكومة أنجزت ما عليها، وقدمت ورقة ممتازة فيها قراءة حقيقية للوضع المالي الحالي بتحليل علمي سليم مع الأسباب الحقيقية لما آل إليه الوضع الراهن، كون معرفة الأسباب تسهل حل المشكلة.

ونوهوا الى أن أيّة محاولة إصلاح سيتضرر بعض الأشخاص منها، وسيكونون معارضين لها، لكنّ ستبقى أهمية التضامن والتعاون من أجل الخروج من الأزمة الحالية.

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