ديالى تسجل اعلى معدل يومي لحالات الشفاء من كورونا منذ 7 اشهر

2020/10/16 | 13:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى ..اعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن تسجيل اعلى معدل يومي لحالات الشفاء من فيروس كورونا منذ 7 اشهر.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى سجلت خلال الساعات 24 الماضية اعلى معدل لحالات الشفاء من فيروس كورونا منذ 7 اشهر وبلغت 203 حالة مقابل تسجيل 186 حالة اصابة”.واضاف العزاوي ،ان” تراكمية حالات الشفاء منذ تسجيل اول اصابة في ديال بلغت حتى الان اكثر من 11 الف حالة شفاء مقابل اكثر من 12 الف اصابة مؤكدة فيما بلغت حالات الوفيات الرسمية بسبب مضاعفات كورونا 231 حالة”.واشار العزاوي الى ان” نسبة الشفاء التراكمية بلغت 90% وهي نسبة جيدة جدا وتعطي تفاؤل حقيقي حيال الوباء لكن الالتزام بالارشادات الطبية والوقائية هي الضمانة الحقيقية في انهاء مخاطر الفيروس ودفع الاصابات الى الانخفاض الكلي”.،انتهى 25 ف

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