طرق الوقاية وعلاج نزيف اللثة عند غسيل الأسنان

2020/10/16 | 13:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يعاني اغلب الأشخاص حول العالم من مشكلة دائمة تواجههم بشكل يومي وهي نزيف اللثة اثناء تنظيف وغسيل الأسنان.تتعدد أسباب نزيف اللثة عند غسيل الأسنان ما بين الأشخاص، ويعد نزيف اللثة من الأمور التي يجب الأنتباه إليها وعدم إهمالها، إذ أنها تسبب عدد من المضاعفات ذات خطورة.اقرأ أيضاً: 5 نصائح لتتجنب طبيب الاسنان […]

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