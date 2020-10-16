السليمانية .. اقامة الدورة الثانية لمعرض الكتاب

2020/10/16 | 14:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تقام في محافظة السليمانية الدورة الثانية لمعرض السليمانية الدولي للكتاب، بمشاركة عدد كبير من مراكز النشر الثقافية المحلية والعربية والعالمية.

الدورة الثانية لمعرض السليمانية الدولي للكتاب، ستقام تحت شعار ( مع الوقاية...



نكون صديقا للكتاب) على ارض معرض السليمانية الدولي بمنطقة طاسلوجة في مدينة السليمانية، للفترة من الـ 18 والى 2020/11/27 وع الألتزام بالارضادات الصحية والوقائية من جائحة كورونا.

هذا ومن المقرر ان تنظم الدورة شركة (أطلس الاصيل) بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في السليمانية.

PUKmedia خاص‌

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