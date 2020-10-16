الدوحة تحتضن نهائي دوري أبطال آسيا

2020/10/16 | 14:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بالتوافق مع الاتحاد القطري للعبة، إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2020 في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يقام النهائي من جولة واحدة يوم 19 كانون الأول.

وبعد نهاية مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الغرب في قطر مؤخراً، واستعداد البلاد حالياً لاستضافة مباريات منطقة الشرق اعتباراً من منتصف الشهر المقبل، فقد أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن قطر تمتلك كل القدرات اللازمة من أجل الاستضافة، والبنية التحتية الطبية لاستضافة المباريات النهائية في أهم بطولات الأندية على مستوى القارة.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تصريح لموقع الاتحاد الرسمي، "تسببت جائحة كوفيد-19 في جعل اختيار الدولة المضيفة لنهائي هذا العام أمر صعب ومعقد، خاصة في ظل هذه الأوقات الحافلة بالتعقيدات من ناحية السفر والقيود الصحية".

وأضاف: "إلى جانب القيود المتعددة، فقد كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يسعى لحماية مبدأ اللعب النظيف، حيث أن نهائي هذا العام سيكون من مباراة واحدة بشكل يختلف عن السنوات السابقة، وبالتالي كنا بحاجة لضمان عدم حصول أفضلية غير عادلة لأحد الفرق".

وأشار الى انه، "تحظى صحة وسلامة كل الفرق المشاركة وكافة أطراف اللعبة بأهمية كبيرة لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبالتالي نحن نتقدم بالشكر إلى الاتحاد القطري لكرة القدم والسلطات المحلية في قطر والوزارات على توفير كل الإجراءات الطبية اللازمة والبروتوكولات الطبية الفعالة".

ولفت الى انه "كان نجاح إقامة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب دليل على قدرات الاتحاد القطري لكرة القدم والحكومة القطرية، والآن نحن نتطلع لتعزيز روح التعاون خلال استعدادنا لاستئناف المباريات المثيرة من دور المجموعات لمنطقة الشرق وصولاً إلى المباراة النهائية".

وبالإضافة إلى المعايير المختلفة التي تم أخذها بعين الاعتبار، فقد راجع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قدرة الدولة المستضيفة للنهائي على توفير متطلبات إضافية، مثل تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد، والمتطلبات الطبية والالتزامات التجارية.

من جانبه قال منصور محمد الأنصاري أمين عام الاتحاد القطري لكرة القدم:" بالنظر إلى نجاح استضافة مباريات منطقة الغرب بنظام التجمع، وذلك بعد التعاون الكبير مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكذلك الاستعداد حالياً لاستضافة مباريات منطقة الشرق بنظام التجمع أيضاً الشهر المقبل، نحن واثقون من قدرتنا على إقامة نهائي رائع لدوري أبطال آسيا".

واضاف: "تود قطر أن تؤكد على التزامها بتوفير بنية تحتية رياضية وخبرات في التنظيم والصحة وفق أعلى المعايير العالمية، ونحن نتطلع للعمل مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل توفير أفضل منصة لأفضل أندية القارة في شهر كانون الأول".

ومن المقرر ان تستأنف مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق اعتباراً من 18 تشرين الثاني، على أن تقام مباريات دور الـ16 يومي 6 و7 كانون الأول، ومباراتي الدور ربع النهائي يوم 10 كانون الأول، ومباراة قبل النهائي يوم 13 من ذات الشهر.



وسيتم الإعلان لاحقاً عن المزيد من تفاصيل المباراة النهائية.

PUKmedia متابعة

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