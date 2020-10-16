سوريا.. الإفراج عن مئات من عناصر داعش بعفو عام والعملية لا تشمل الأمراء والقيادات

2020/10/16 | 14:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت سلطات الإدارة الذاتية في سوريا، سراح المئات من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين لديها من خلال شمولهم بعفو عام.

رئيسة المجلس الديمقراطي السوري آمنة عمر أكدت ان الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا أفرجت عن ستمئة وواحد وثلاثين محتجزا من الذين وصفتهم بأن أيديهم غير ملطخة بالدماء ومن الذين أبدوا ندمهم على الانتماء لداعش، في حين ذكر مسؤول محلي بأن عملية الإفراج جاءت في إطار إعادة دمج المطلق سراحهم في المجتمع والحياة الطبيعية، وأن العملية لن تشمل الأمراء وقيادات التنظيم الذين ستتم محاكمتهم بإشراف الجهات الدولية

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