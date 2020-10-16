عالمة في مجال الفيزياء الحيوية تقدم ارشادات لمعرفة مرضى كورونا بلا اعراض

2020/10/16 | 14:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت ، عالمة في مجال الفيزياء الحيوية، عن طرق تساعد في معرفة ما اذا كان الشخص مصابا بفيروس كورونا المستجد، دون وجود أي أعراض تدل على ذلك، خصوصا أن أعدادا كبيرة من المصابين، أثبت الفحص الخاص بكورونا إصابتهم دون وجود أعراض لديهم.

وقالت نيللي سوسيدوفا في تصريح صحفي، إن "هناك عددا من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، لديهم حاسة شم وتذوق تتغير على المدى القصير ، ولكن لا توجد أعراض أخرى".

وأضافت: "إذا كان شخص ما مريضا من حولك، فأنت بحاجة إلى الاستماع إلى نفسك، ويزداد الاحتمال، ويمكنك إجراء اختبار سريع للأجسام المضادة، ويمكن القيام بذلك في المنزل، في الشركات، وفي حالة عدم وجود أعراض سريرية، فقد تكون مريضا دون أعراض ولديك مناعة ضد الفيروس".

وتابعت: "ما زال بإمكاننا إجراء التصوير المقطعي المحوسب، وإذا رأينا تغييرات، فإننا نفهم أن هناك مرضا قد لا يظهر خارجيا، ولا يظهر الالتهاب الرئوي دائما على شكل سعال أو سيلان في الأنف، وقد تكون هناك درجة حرارة، وحتى في هذه الحالة، لمدة قصيرة، وهناك أشخاص مصابين بالتهاب رئوي دون درجة الحرارة".

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