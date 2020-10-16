الكاظمي يشكر المساهمين في تأمين زيارة ذكرى وفاة الرسول الاكرم

2020/10/16 | 14:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، المساهمين في تأمين زيارة ذكرى وفاة الرسول الأكرم(ص).

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكاظمي وجّه شكره وتقديره إلى الأجهزة الأمنية، من قوات الشرطة والجيش والحشد الشعبي، والوزارات والدوائر الخدمية، والحكومات المحلية، وجميع الفعاليات الاجتماعية والتنظيمية التي أسهمت في نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بمراسيم زيارة ذكرى وفاة الرسول "صلى الله عليه وآله وسلم" وتضافر جهودها في مساعدة مئات الآلاف من الزائرين بإحياء ذكرى رحيل منقذ البشرية الرسول الأعظم (ص) من دون حوادث تذكر".

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