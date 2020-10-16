بالفيديو: “ميت” يستيقظ بعد 20 ساعة من وضعه في تابوت التجميد!

2020/10/16 | 14:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أنقذت الشرطة الهندية رجلا يبلغ من العمر 74 عاما من مجمد وضعه شقيقه فيه، بعد أن افترضت عائلته أنه توفي.

وكان بالاسوبرامانيان كومار في حالة صحية حرجة وطريح الفراش في قريته كاندامباتي بولاية تاميل نادو، عندما لاحظت أسرته أنه توقف عن الحركة بعد ظهر يوم الاثنين 12 أكتوبر، وفقا لما ذكرته صحيفة “نيو إنديا إكسبرس”.

وبافتراض وفاته، طلبت الأسرة صندوق تجميد حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بالجثمان لأداء الطقوس الأخيرة.

ومع ذلك، عندما جاء موظف في شركة صناديق التجميد في الوقت نفسه في اليوم التالي لأخذ الصندوق، لاحظ أن “الجثمان” يرتجف وما يزال يتنفس، حسبما ذكرت التقارير.

وسأل الموظف الذي كان وراء الكاميرا أثناء تصويره كومار في مقطع فيديو انتشر في الهند: “يداه ترتعشان، كيف؟”.



فيرد شقيق كوما، سارافانان (70 عاما): “إنها نوبات”.



فيعاود الموظف التساؤل: “كيف يكون ذلك ممكنا إذا مات؟”، فيرد سارافانان: “روحه لم تتركه بعد”/ بحسبما ذكرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

ووقع الاتصال بالأُسرة، وحين تحققوا من “الجثمان” أدركوا أن كومار ما يزال على قيد الحياة، وقالت التقارير إن كومار نُقل على الفور إلى مستشفى محلي في مدينة سالم، حيث قال الدكتور ر.



بالاجناتان لصحيفة “تايمز أوف إنديا”: “إنه يستجيب للعلاج ويتعاون”.

وأشارت التقارير الإعلامية المحلية إلى أن الرجل ظلَ في صندوق التجميد قرابة 20 ساعة، قبل اكتشاف أنه ما يزال على قيد الحياة.

وقالت الصحف الهندية إن سارافانان، شقيق كومار يخضع للتحقيق فيما يتعلق بسلوك إهمال محتمل يعرض حياة الإنسان للخطر ويهدد حياة الآخرين أو سلامتهم الشخصية.

ومع ذلك، لم يتم القبض عليه، وتشير التقارير إلى أن شقيقه ربما كان يعاني من مرض عقلي.

وقال أحد الضباط لصحيفة “تايمز أوف إنديا”: “سنتخذ الإجراءات اللازمة ضد سارافانان بعد التحقيق”.

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