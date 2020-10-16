التحديث و الحداثة - محمد الهادي حاجي

2020/10/16 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الهادي_حاجي التحديث والحداثة:غالبا ما يرسم الباحثون في علم الاجتماع حدودا فاصلة بين مفهومي الحداثة والتحديث، وعلى الرغم من هذا الفصل المنهجي إلا أن التداخل بين المفهومين يكاد يكون كبيرا، فكثيرا ما يقع استعمال مفهوم التحديث للدلالة على الحداثة، وكذلك يستخدم مفهوم الحداثة للإشارة إلى مفهوم التحديث.مما يجعل "مصطلح الحداثة وكأنه نص مفتوح على كل مضامين التقدم المعاصر، بحيث أنك لا تفرّق بشكل صارم بين مضمون مصطل ......





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