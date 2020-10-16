مصدر يكشف موعد زيارة الكاظمي الى باريس.. وهذا ما سيطلبه

2020/10/16 | 14:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر مطلع، عن موعد زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى العاصمة الفرنسية باريس.

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