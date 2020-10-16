أحذر من وضع حاسبوك بهذه الأماكن خلال العمل من المنزل

2020/10/16 | 14:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حذر خبير روسي، اليوم الجمعة، من خطورة وضع الحاسوب المحمول {اللاب توب}، أثناء العمل من المنزل، في المطبخ، أو غرفة النوم، وغيرها من الأماكن.

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