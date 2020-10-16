صحة الانباv: العلاج الروسي اتى بنتائج ايجابية للمصابين بكورونا

2020/10/16 | 14:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

فند المتحدث الرسمي باسم مديرية دائرة صحة محافظة الانبار انس العاني ، الجمعة، مزاعم عدد من الاطباء في المحافظة حول وفاة عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا نتيجة استخدام العلاج الروسي المضاد للمرض .وقال العاني في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” العلاج الروسي المستخدم في معالجة المصابين بفيروس كورونا اتى بنتائج ايجابية وان ما اشيع من بعض الاطباء في المحافظة حول وفاة عدد كبير من المصابين بالمرض نتيجة استخدام العلاج الروسي عارية عن الصحة وهي مجرد تكهنات بعيدة عن فعالية هذا العلاج المستخدم في كافة محافظات العراق “.واضاف ان” حالات الوفاة التي حدثت لمرضى من كبار السن والامراض المزمنة والامراض السرطانية ولا علاقة لها بالعلاج الروسي ، مبينا ان” حالات الوفاة لم تسجل ضد استخدام العلاج الروسي الذي اتى بنتائج ايجابية منذ استخدامه في مستشفيات الانبار “.يشار الى ان اطباء في الانبار ذكروا في وقت سابق وفاة عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا نتيجة استخدام العلاج الروسي “.



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