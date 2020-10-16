وزير الصحة يفتتح 3 مراكز صحية متطورة في ديالى

2020/10/16 | 14:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاكد مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، الجمعة، افتتاح ثلاثة مراكز صحية متطورة ستقدم خدماتها لاكثرمن 20 الف نسمة داخل المحافظة.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وزير الصحة افتتح ثلاثة مراكز صحية متطورة ونموذجية في مناطق حد مكسر وامام حبش والكليو 21 ضمن حدود محافظة ديالى لافتا الى ان المراكز تم تجهيزها باجهزة حديثة مع كوادر متخصصة ما سيؤمن تقديم خدمات علاجية لاكثر من 20 الف نسمة”.واضاف العزاوي،ان” وزير الصحة افتتح مشروع تطوير وتاهيل اثنين من اهم طوابق مستشفى البتول التعليمي بالاضافة الى صالات عمليات متطورة في مستشفى الزهراء ناهيك عم قسم متكامل للديلزة في قضاء بلدروز شرقق ديالى”.واشار العزاوي الى ان” المشاريع ستدعم قطاع الصحة في ديالى وتخفف من وطاة الزخم على مستشفيات بعقوبة وبقية المدن الرئيسية “.انتهى 25 ف

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