توزيع جوائز المسابقة القطرية للمقاهي الشعبية

2020/10/16 | 14:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل شهدت مقهى بغديدا الشعبي التابع لكنيسة مار يعقوب المقطع والمتحف التراثي والذي فاز بالجائزة الثانية للمسابقة القطرية للمقاهي التراثية والتي سبق وان اقيمت على قاعة المقهى البيروتي في الثاني من تشرين الاول الحالي بين ثلاثة عشر مقهى توصلوا للتصفيات النهائية من بين الفي مقهى شارك في هذه المسابقة .السيدة …

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