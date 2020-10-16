الكاظمي يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بمراسيم وفاة النبي “ص”

2020/10/16 | 14:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الجمعة، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بمراسيم زيارة النجف الاشرف لإحياء ذكرى وفاة النبي محمد (ص).وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، أن “الكاظمي، وجه شكره وتقديره الى الأجهزة الأمنية، من قوات الشرطة والجيش والحشد الشعبي، والوزارات والدوائر الخدمية، والحكومات المحلية، وكل الفعاليات الاجتماعية والتنظيمية التي ساهمت في نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بمراسيم وفاه الرسول (ص)”.ولفت البيان، إلى “تضافر جهود (الجهات المذكورة آنفاً) في مساعدة مئات الآلاف من الزائرين بإحياء ذكرى رحيل منقذ البشرية الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم، من دون حوادث تذكر”.انتهى25

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