2020/10/16 | 14:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي بعكس التوقعات خلال أغسطس/آب الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو يرتفع خلال أغسطس) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو يرتفع خلال أغسطس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).